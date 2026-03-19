Roma-Bologna, c’è un tesoro: ai quarti con 25 milioni di euro

ROMA - C’è un filo dorato che unisce ambizione, risultati e denaro. Questa Europa League è una corsa a tappe dove ogni vittoria pesa come l’oro, ogni pareggio tiene in vita, ogni sconfitta brucia, e il conto finale sorride a chi sa restare in piedi più a lungo. Il Bologna ha fin qui incassato 4,8 milioni di euro tra i risultati nella fase a classifica più i bonus per il piazzamento e quelli relativi al passaggio del turno, la Roma invece ha accumulato un montepremi da 6,9 milioni, di cui 1,7 milioni per l’accesso agli ottavi diretto. E ora viene il bello. Perché sebbene i ricavi non siano da Champions, la competizione si trasforma in una scalata vertiginosa.