Dove vedere Bologna-Aston Villa in tv? Sky o Dazn, orario
L'Europa del Bologna passa di nuovo per l'Aston Villa. Dopo i playoff vinti contro il Brann e il passaggio degli ottavi con la vittoria ai supplementari contro la Roma, i rossoblù incontrano di nuovo la squadra di Birmingham. Le due si sono già scontrate due volte nelle ultime due stagioni: nel 2024 nella League Phase di Champions (2-0 a Villa Park) e nel 2025 nella League Phase di Europa League (1-0 a Villa Park). Stasera la sfida per la prima volta si sposta al Dall'Ara in occasione dell'andata dei quarti di finale di Europa League.
Bologna-Aston Villa, data e orario
Bologna-Aston Villa è in programma oggi, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Dall'Ara di Bologna, teatro della sfida valida per l'andata dei quarti di finale della UEFA Europa League.
Dove vedere Bologna-Aston Villa in diretta tv
Bologna-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Bologna-Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 251).
Bologna-Aston Villa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bologna-Aston Villa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano ed Emery
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 16 Casale, 20 Zortea, 4 Pobega, 21 Odgaard, 23 Sohm, 7 Orsolini, 28 Cambiaghi, 73 Castaldo.
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri, Helland, Vitik, Lykogiannis, Dallinga, Dominguez. Squalificati: Vitik. Diffidati: Bernardeschi.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery.
A disposizione: 26 Bogarde, 14 Torres, 22 Maatsen, 18 Abraham, 9 Elliott, 10 Buendia, 31 Bailey, 3 Lindelof, 16 Garcia, 40 Bizot, 64 Wright.
Indisponibili: Sancho, Camara. Diffidati: McGinn, Cash, Digne, Lindelof.
L'Europa del Bologna passa di nuovo per l'Aston Villa. Dopo i playoff vinti contro il Brann e il passaggio degli ottavi con la vittoria ai supplementari contro la Roma, i rossoblù incontrano di nuovo la squadra di Birmingham. Le due si sono già scontrate due volte nelle ultime due stagioni: nel 2024 nella League Phase di Champions (2-0 a Villa Park) e nel 2025 nella League Phase di Europa League (1-0 a Villa Park). Stasera la sfida per la prima volta si sposta al Dall'Ara in occasione dell'andata dei quarti di finale di Europa League.
Bologna-Aston Villa, data e orario
Bologna-Aston Villa è in programma oggi, giovedì 9 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Dall'Ara di Bologna, teatro della sfida valida per l'andata dei quarti di finale della UEFA Europa League.