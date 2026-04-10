Contro la logica

Il Bologna è rinato due volte e due volte è caduto tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, poi alla fine della gara. Grazie all’inglese Rowe è ancora in pista, anche se partirà dalle retrovie e potrà giocarsela solo se sarà in grado di replicare il miracolo della trasferta, prodigio diventato uno standard del proprio repertorio, dopo essersi illuso di esorcizzare la magia nera delle gare al Dall’Ara e d