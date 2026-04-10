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venerdì 10 aprile 2026
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Contro la logica

Leggi il commento sulla gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, persa dal Bologna di Vincenzo Italiano
Bruno Bartolozzi
1 min
TagsEuropa LeagueBolognaAston Villa

Il Bologna è rinato due volte e due volte è caduto tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, poi alla fine della gara. Grazie all’inglese Rowe è ancora in pista, anche se partirà dalle retrovie e potrà giocarsela solo se sarà in grado di replicare il miracolo della trasferta, prodigio diventato uno standard del proprio repertorio, dopo essersi illuso di esorcizzare la magia nera delle gare al Dall’Ara e d

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