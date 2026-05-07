Aston Villa-Friburgo finale di Europa League: data, orario e come vederla

ROMA - Saranno Aston Villa e Frigburo a sfidarsi nella finale dell'Europa League 2025/26. Gli inglesi hanno battuto 4-0 il Nottingham Forest , ribaltando così l’1-0 dell’andata. I tedeschi invece hanno vinto 3-1 contro lo Sporting Braga (4-3 il risultato finale). Sarà finale il prossimo 20 maggio.

Aston Villa e Friburgo volano in finale: quando e a che ora si gioca

La finale di Europa League è in programma mercoledì 20 maggio (alle ore 21). Oltre al trofeo, i vincitori dell'edizione 2025/26 guadagneranno un posto nella fase campionato della prossima Champions League (se non già qualificati attraverso le competizioni nazionali).

Europa League, quale stadio ospiterà la finale

La 55ª edizione della competizione, la 17ª da quando è diventata Uefa Europa League, si concluderà in Turchia al Besiktas Park di Istanbul. Nello stesso impianto è andata in scena la finale di Supercoppa Uefa del 2019, quando il Liverpool si impose ai rigori sul Chelsea dopo un pareggio (2-2). Stadio di casa del Besiktas, 16 volte campione della Super League turca, si trova sul lato nord del Bosforo e ha una capienza di circa 40.000 posti.

Dove vedere la finale di Europa League in tv e in streaming

La finale dell'Europa League 2025/26 sarà trasmessa in diretta tv su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV, mentre è attesa l'ufficializzazione della possibile diretta in chiaro su TV8. Una diretta testuale del match sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.