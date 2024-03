Una vittoria bellissima, entusiasmante, da delirio. La Roma di De Rossi cancella il Brighton di De Zerbi travolgendolo con uno spettacolare 4-0. Due reti per tempo firmate Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante e un successo così largo che permette ai giallorossi di mettere in piede e mezzo nei quarti di finale in attesa del match di ritorno che si disputerà tra una settimana in terra inglese.