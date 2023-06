Svizzera-Italia U21, dove vederla in tv

CLUJ - Seconda giornata del Gruppo D agli Europei Under 21: alla Cluj Arena l' Italia Under 21 di Nicolato affronta la Svizzera con calcio d'inizio in programma per le ore 18. La gara sarà visibile in chiaro su Rai 2.

Svizzera-Italia U21: orari e canali

Svizzera-Italia U21, incontro valido per la seconda giornata del gruppo D della fase a gironi dell'Europeo Under 21 in Georgia e Romania è in programma alle ore 18 alla Cluj Arena di Cluj (Romania) sarà visibile su Rai 2 e, in streaming su Rai Play.

Dove vedere Svizzera-Italia U21 in diretta TV

Svizzera-Italia U21 sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e in chiaro su Rai 2.

Dove vedere Svizzera-Italia U21 in streaming

La partita tra Svizzera e Italia U21, valevole per la seconda giornata del Gruppo D degli Europei, sarà visibile in streaming su RaiPlay. Le opzioni sono due: basterà accedere al sito oppure o scaricare l'app su qualsiasi dispositivo mobile, in entrambi i casi gratuitamente.

Svizzera-Italia U21 in diretta: la cronaca

Esordi opposti per Svizzera e Italia U21: gli elvetici infatti hanno battuto 2-1 la Norvegia alla prima giornata, mentre gli azzurrini sono usciti sconfitti dalla Francia in un incontro non privo di polemiche per la direzione di gara. Pochi calcoli per l'Italia quindi, che per raddrizzare almeno parzialmente la situazione ha bisogno di un successo che le permetterebbe di agganciare proprio la Svizzera a quota 3 punti, in attesa dell'ultima gara con la Norvegia. Qui le probabili formazioni.

