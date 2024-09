Consigli Fantacalcio® quarta giornata Serie A: perché Frattesi può essere decisivo

L'assoluto protagonista della pausa nazionali per l' Italia è stato Davide Frattesi . Prima il gol del 2-1 al Parco dei Principi contro la Francia, poi la rete che ha sbloccato la sfida di Nations League contro Israele. Grandi prestazioni che potrebbero far cambiare le gerarchie anche nel centrocampo dell' Inter e farlo diventare sempre più decisivo, magari già dalla quarta giornata . I fantallenatori monitorano la sua situazione per il Fantacalcio®. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Perchè Frattesi può essere decisivo

Già nella scorsa stagione è stata una delle pedine fondamentali della seconda stella dell'Inter. Tante le partite risolte entrando dalla panchina, ma non è mai riuscito a ritagliarsi spesso un suo spazio da titolare nel folto centrocampo dell'Inter. In questo inizio di stagione, Frattesi non è mai partito titolare, ma è sempre subentrato, servendo anche un assist a Thuram contro il Genoa. Ora le partite con la Nazionale potrebbero cambiare le carte in tavola per Inzaghi e concedere più spazio al centrocampista, forse già dalla prossima giornata contro il Monza.

ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!