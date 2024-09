Chi schierare al Fantacalcio® nella quarta giornata: i nomi da bonus

La pausa per le nazionali sta per esaurirsi, la Serie A è pronta a tornare in campo. Como-Bologna aprirà la quarta giornata di campionato, Lazio-Verona invece sarà l'ultima gara in programma lunedì. E' tempo delle scelte di formazione al Fantacalcio® tra dubbi e occasioni : vediamo insieme cinque giocatori che potrebbero andare a bonus in questo turno. ISCRIVITI SUBITO SU WWW.FANTACUP.IT!

Chi schierare al Fanta: 5 nomi

Diamo fiducia ad Abraham, molto probabilmente titolare nell'attacco del Milan in casa contro il Venezia. Morata è recuperato ma dovrebbe andare in panchina, per l'ex Roma è una grande chance. Una buona chiamata può essere anche Cambiaso che, visti i recenti infortuni di Nico Gonzalez, Conceiçao e Weah, si candida a ricoprire il ruolo di esterno alto (è listato come difensore) nella trasferta della Juve contro l'Empoli. In Genoa-Roma, invece, occhio a Malinovskyi: giocherà da mezzala e può sfruttare l'assenza di Messias. Le ultime due idee sono una punta e un esterno di centrocampo: Bonny sarà la punta del Parma contro l'Udinese, fiducia per lui che è partito bene e può confermarsi; Carlos Augusto invece può trovare spazio da ex contro il Monza se Inzaghi dovesse far rifiatare Dimarco dopo le fatiche con la Nazionale.

