Fantacalcio®, tutti i nuovi acquisti delle big di Serie A: la lista completa ruolo per ruolo

La Serie A 2025/26 sta prendendo sempre più forma. I top club del campionato non restano a guardare e continuano a rinforzarsi giorno dopo giorno, puntando su acquisti strategici per alzare il livello tecnico e restare competitivi su tutti i fronti. Tra colpi annunciati e trattative già concluse, la nuova stagione promette equilibrio e spettacolo. Anche in vista del nuovo FANTACUP ISCRIVITI E GIOCA!.