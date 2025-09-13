Fantacalcio®, la top 11 delle prime due giornate di Serie A 

Le prime due giornate di Serie A hanno regalato emozioni, colpi di scena e prestazioni individuali che hanno inciso anche al Fantacalcio®. Alcuni giocatori hanno confermato le aspettative, altri invece si sono rivelati sorprese inattese, dimostrando di essere protagonisti fin da subito. Per stilare la miglior formazione di questo inizio campionato sono stati considerati soltanto i calciatori che hanno disputato entrambe le partite, con la fantamedia più alta (MV: media voto; FM: fantamedia).