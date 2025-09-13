Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fantacalcio®, la top 11 delle prime due giornate di Serie A 

Ecco i migliori dei primi turni di campionato insieme ai propri voti e fantavoti
Fantacalcio®, la top 11 delle prime due giornate di Serie A 
2 min

Le prime due giornate di Serie A hanno regalato emozioni, colpi di scena e prestazioni individuali che hanno inciso anche al Fantacalcio®. Alcuni giocatori hanno confermato le aspettative, altri invece si sono rivelati sorprese inattese, dimostrando di essere protagonisti fin da subito. Per stilare la miglior formazione di questo inizio campionato sono stati considerati soltanto i calciatori che hanno disputato entrambe le partite, con la fantamedia più alta (MV: media voto; FM: fantamedia).

La Top 11 delle prime due giornate di Serie A (3-4-3) 

Di Gregorio (Juv): 0 gol subiti - MV 6.25 e FM 6.25

 

Bastoni (Int): 1 gol, 1 assist - MV 6.5 e FM 8.5

Luperto (Cag): 1 gol - MV 6.75 e FM 8.5 

Baschirotto (Cre): 1 gol - MV 6.75 e FM 8.25

 

N.Paz (Com): 1 gol, 1 assist - MV 7 e FM 8.75

Anguissa (Nap): 1 gol - MV 7 e FM 8.5

Pasalic (Ata): 1 gol, 1 assist - MV 6.5 e FM 8.5 

McTominay (Nap): 1 gol - MV 6.75 e FM 8.25

 

Thuram (Int): 2 gol, 1 assist - MV 7 e FM 10.5

Vlahovic (Juv): 2 gol - MV 7 e FM 10

Castellanos (Laz): 1 gol, 2 assist - MV 7 e FM 9.25

