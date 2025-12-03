© LAPRESSE
Fantacalcio®, infortunio per Sulemana: le sue condizioni
L'attaccante dell'Atalanta si è fermato durante gli ottavi di Coppa Italia controi il Genoa: si teme un problema muscolare
Nel rotondo poker dell'Atalanta al Genoa di De Rossi, che è valso a Palladino il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro la Juventus, solamente l'infortunio di Sulemana dopo venti minuti ha rovinato in parte la festa nerazzurra e messo in allerta i fantallenatori. L'attaccante ghanese, schierato in appoggio a Scamacca insieme a De Ketelaere, ha accusato un problema muscolare all'adduttore della coscia destra e ha chiesto il cambio. Le sue condizioni verranno approfondite nelle prossime ore, l'Atalanta e Palladino sperano non si tratti di qualcosa di grave. In programma, la Dea ha la sfida di campionato contro il Verona il prossimo 6 dicembre e l'affascinante e importante gara di Champions contro il Chelsea (9 dicembre). ISCRIVITI E GIOCA!© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup