Carolina Stramare fidanzata con Vlahovic? Arriva la risposta di Miss Italia

Carolina Stramare e Dusan Vlahovic stanno insieme oppure no? Da settimane non si fa che parlare di una storia d'amore tra Miss Italia 2019 e il calciatore della Juve. Su Instagram la Stramare ha fatto sapere: "Perché non vi parlo mai della mia vita sentimentale? Non ho mai parlato della mia vita privata in 7 anni di Instagram. Le cose in grado di destabilizzare il nostro umore vanno preservate. E per quanto io abbia imparato a non dare peso alle cattiverie altrui evito il rischio. Chiamasi amore proprio". Bocca cucita anche da parte dell'attaccante. Entrambi, dunque, vogliono vivere questa liaison nel massimo riserbo: se son rose fioriranno!