Vlahovic: "Esultanza polemica? No, era per un mio familiare"

Trentadue secondi per trovare il primo gol in Champions League, al debutto nella manifestazione. E altri 90 per reggere di fatto da solo il peso dell'attacco di una Juventus che torna dalla Spagna con qualche rimpianto. Questo il riassunto della prima notte europea della carriera di Dusan Vlahovic, diventato il più giocatore più veloce tra gli esordienti ad andare in gol nella storia della Juventus in Champions nell'1-1 contro il Villarreal.

Vlahovic non si accontenta: "Felice per il gol, non per il risultato" L'ex Fiorentina ha espresso le proprie emozioni ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match: "È stato bellissimo ed emozionante debuttare in Champions League e riuscire a segnare, ma non sono contento al 100% perché non siamo riusciti a vincere. C’è un pizzico di rammarico, ma andiamo avanti. Adesso c'è il campionato poi penseremo al ritorno". Il record del marcatore più giovane di sempre nella Juventus in Champions resta però di Alex Del Piero: "Del Piero è una leggenda, un’icona della Juventus, non posso e non voglio paragonarmi con nessuno" il commento di Dusan.

Vlahovic e il giallo dell'esultanza Dopo il gol non è sfuggita un'esultanza apparentemente polemica, forse conseguenza delle critiche seguite alle ultime due partite: "Non leggo i giornali, sto cercando di migliorare giorno dopo giorno, ma mi spiace che si cerchi sempre di creare polemiche. Il gesto era per un mio famigliare" ha glissato Dusan, che ha poi commentato la prestazione della squadra. "Abbiamo fatto buona partita e avremmo potuto portarla a casa, un pizzico di rammarico c'è".