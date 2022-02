Georgina Rodriguez svela: "Cristiano Ronaldo? Quei milioni in banca sono miei"

"Non sono solo la compagna di Cristiano Ronaldo ". Con oltre 35 milioni di followers su Instagram, Georgina Rodriguez è diventata l'influencer con più followers di tutta la Spagna e ha raccontato la sua esperienza come imprenditrice in una lunga intervista ai media iberici. "È vero che in questi anni le cose mi sono andate bene ma ho anche lavorato molto, ho saputo sfruttare il mio tempo e i miei social . A volte mi chiamano 'donna di' in modo dispregiativo, ma non mi fa male. Sono felice di essere la fidanzata di Cristiano Ronaldo , sono completamente innamorata di lui e per questo mi sento fortunata. Sono consapevole che essere la sua compagna mi offre molte opportunità, ma quello che ho in banca , per cui ho lavorato, l'ho costruito io. Sono orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando un equilibrio tra la mia dedizione professionale, personale e familiare".

Cristiano Ronaldo, Georgina si confessa

Senza contare le varie collaborazioni con brand o eventi, Georgina è ambasciatrice internazionale di una marca di gioielli, ha un contratto con un marchio statunitense di abbigliamento sportivo ed è amministratrice della clinica per trapianti di capelli di Cristiano Ronaldo: “Sono responsabile della supervisione e della gestione di alcuni aspetti - ha spiegato a Forbes Spagna - Per quanto riguarda i miei affari, mi scuserete, ma preferisco non parlare di quanti milioni ci sono nel mio conto in banca". Al momento incinta di due gemelli, per lei i soldi comunque non sono tutto: "Nel mondo in cui viviamo sono uno strumento utile, li ho sempre apprezzati e so quanto costa guadagnarli. Sono ancora risparmiatrice ora come quando avevo molto meno". “Ma essere ricchi non significa solo avere soldi o accumulare milioni in banca. Ci sono persone che hanno molto in banca e molto poco nella loro vita".