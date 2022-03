Wanda Nara a Milano svela l'ultimo regalo di Icardi: lusso sfrenato!

Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra andare a gonfie vele. Dopo lo scandalo China Suarez, la coppia più chiaccherata degli ultimi mesi è più unita e innamorata che mai e non perde occasione per mostrare tutta la sua riconquistata felicità anche su Instagram. Nel weekend i due sono volati a Milano, dove conservano un super attico in pieno centro, e hanno condiviso alcune storie social proprio dalla terrazza dell'appartamento di super lusso. Mentre Icardi prende il sole mostrando il fisico e i tatuaggi, la moglie lo riprende con il telefono.