Vlahovic, "Carolina Stramare falsissima": Miss Italia risponde così

In attesa di capire se con Dusan Vlahovic è vero amore, Carolina Stramare è stata presa di mira da alcuni haters. Tutto è iniziato dopo che Miss Italia ha postato su Instagram un sexy scatto in intimo. Una foto che ha subito fatto incetta di like e commenti entusiastici. Tra questi anche quello dell'influencer Alice Basso , che ha scritto: "Qui esageriamo con la bellezza, io innamorata". "Falsissima! La foto è completamente editata!", ha prontamente risposto un follower.

Critiche e commenti negativi

Alice ha subito difeso l'amica: "Ma l'hai vista dal vivo? Ti viene un coccolone se te la trovi davanti! Secondo te ha vinto Miss Italia per caso?". Risposta che non è piaciuta a molti che hanno contro replicato: "Dal vivo è una bella ragazza, ma non come nella foto!". E poi ancora: "Miss Italia non vuol dire che sei la più bella, semplicemente sei piaciuta ad una giuria".

La risposta di Miss Italia

Ad un certo punto è intervenuta Carolina Stramare in persona, che ha detto la sua con nonchalance e col sorriso sulle labbra: "Ali e la solidarietà femminile. Ma che ce frega di quello che dicono!". La 23enne è stata eletta più bella d'Italia nel 2019: ad incoronarla Gina Lollobrigida.