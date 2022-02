Carolina Stramare e il flirt con Vlahovic: "Vi svelo tutto"

"Tu e Dusan coppia splendida". Con tanto di doppia faccina con gli occhi a forma di cuore. Carolina Stramare ha colto la palla al balzo, in questo caso l'osservazione impertinente posta da uno dei suoi followers su Instagram , per svelare tutta la verità sul presunto flirt con Dusan Vlahovic . I due sono la coppia più chiaccherata delle ultime settimane, tanto da aver destato la curiosità dei rispettivi fan social, ma non hanno mai né smentito né confermato niente. Stavolta la modella 23enne ha voluto dire la sua sulla love story che le viene continuamente attribuita con il bomber della Juventus .

Vlahovic, parla Carolina Stramare

Carolina Stramare ha risposto alla curiosità dei suoi quasi 400 mila followers Instagram, che da settimane non fanno che chiederle dell'attaccante bianconero. "Mi dissocio completamente da tutto quello che è stato detto e da quello che si sta dicendo - ha detto in una storia condivisa sui social - Non so di cosa state parlando da tanto tempo e se mai ci sarà qualcosa da dire non esiterò a farlo". "Quando succede qualcosa di bello a meno persone lo racconti meglio è - ha proseguito senza chiarire a chi si riferisse - Perché ci sono così meno persone che cercano di rovinarti quella tua aura fantastica. A me piace viverla così poi non so, magari c'è chi a raccontare sta meglio". La presunta lady Vlahovic ha spiegato anche come riconoscere quando una persona è davvero interessata. "Quando ti dà tutta la serenità che richiedi, quando ti da tutti gli spazi di cui hai bisogno, soprattutto quando ti dà tutte le attenzioni di cui hai bisogno. Quando ti rispetta".