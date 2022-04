Rodrigo De Paul e Tini Stoessel fidanzati: la coppia esce allo scoperto

Rodrigo De Paul e Tini Stoessel stanno insieme. Da mesi si parla di questa liaison ma solo ora è arrivata la conferma che non lascia più spazio ai dubbi. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi a Ibiza, in atteggiamenti inequivocabili. Nelle foto si vede prima Rodrigo che abbraccia teneramente la nuova fidanzata poi altre immagini mostrano i due che pranzano in riva al mare sorridenti e complici. Il calciatore e la cantante, conosciuta in Italia per la serie tv Disney Violetta, si sono concessi una fuga romantica alle Baleari.