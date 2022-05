Dybala, auto quasi distrutta: il tremendo errore della fidanzata Oriana

Oriana Sabatini ha confessato un aneddoto sulla sua vita in Italia accanto a Paulo Dybala . Per amore dell'attaccante la cantante si divide tra l'Argentina, dove è molto seguita e apprezzata, e il Belpaese. Nell'ultima apparizione a Corta por Lozano, programma tv argentino, Oriana ha ammesso di aver quasi distrutto un'auto del bianconero. A spifferare l'episodio sono stati i genitori della ragazza, gli attori Osvaldo Sabatini e Catherine Fulop. "Oriana spesso è distratta. Una volta mi ha domandato: "Papà, cosa succede se metto in macchina il diesel anziché la benzina?". Io le ho chiesto: "Rompi tutto, perchè?". E lei: "Perché l'ho appena fatto!".

Il racconto di Oriana Sabatini

Oriana Sabatini ha così svelato: "Il mio ragazzo mi aveva regalato una macchina nuova. Non avevo mai fatto benzina in un altro Paese, se non negli Stati Uniti, ma in Italia non l'avevo mai fatto. Alla stazione di servizio c'ero solo io, non sapevo che fare. Ho chiamato subito Paulo ma era lontano e poi, con difficoltà perché non conoscevo bene la lingua, ho telefonato al carro attrezzi". E alla fine? "Per fortuna il danno è stato molto piccolo e oggi l'auto va bene. Può capitare a chiunque".