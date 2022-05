Chiara Nasti, dopo critiche per gender reveal: "Invidiosi"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato mercoledì 18 maggio il sesso del loro primo figlio all' Olimpico , dove si sono ritrovati parenti ed amici per festeggiare il gender reveal party , una festa tipica degli Usa, durante la quale si svela se il nascituro sarà maschio o femmina. Alla festa tenuta nella sala dentro la tribuna Montemario, c'erano anche Ciro Immobile e la moglie Jessica Malena.

Le critiche a gender reveal di Chiara Nasti

La scelta di organizzare l'evento all'Olimpico ha scatenato le polemiche e le critiche. C'è chi l'ha perfino definita una cafonata. Chiara Nasti, in attesa di un maschietto, ha prontamente replicato su Instagram, dicendo: "La verità è che non avete mai visto una cosa simile!", quindi rincarando la dose ha proseguito: "Disprezzate solo perché non potete avere lo stesso!". L'influencer da oltre due milioni di follower ha poi aggiunto: "Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale, ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù". Mattia Zaccagni ha preferito invece affidare ai social il più sentito ringraziamento per chi ha partecipato all'evento.

La love story tra Mattia e Chiara

L'arrivo del bebè è previsto per dopo l'estate ed al momento non si conosce il nome scelto dai genitori. Sia per il giocatore della Lazio che per la Nasti si tratta del primo figlio. La loro storia d'amore ha avuto inizio dal giugno 2021, durante un viaggio ad Ibiza. Chiara ha confidato che grazie al calciatore biancoceleste ha riacquistato la serenità, dopo aver trascorso un periodo turbolento.