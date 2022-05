Candreva si è sposato! Al matrimonio anche Icardi e Wanda Nara

Fiori d'arancio per Antonio Candreva. Il calciatore della Sampdoria ha sposato la compagna Allegra Luna con una doppia cerimonia. Civile a Milano con il sindaco Sala, successivamente il rito religioso a Roma, nella Chiesa Maria Madre della Famiglia in Vaticano. Tra gli invitati tantissimi calciatori, tra cui Mauro Icardi accompagnato da Wanda Nara. La coppia è rientrata in Italia per partecipare alle nozze di Candreva, al quale hanno augurato il meglio via Instagram. Per l'occasione l'attaccante del Paris Saint-Germain ha sfoggiato uno smoking nero mentre la moglie-agente ha optato per un elegante abito lungo in raso, firmato Pronovias.