De Paul e Tini non si nascondono più: romantico botta e risposta!

La storia d'amore tra Rodrigo De Paul e Tini Stoessel procede a gonfie vele. Di recente si era parlato di una presunta crisi tra i due, per colpa di China Suarez , ma il calciatore argentino ha seccamente smentito tutto. E dopo aver nascosto per mesi la sua relazione con l'ex star di Violetta ora ha voglia di vivere questa nuova liaison alla luce del sole. Nelle ultime ore l'attaccante ha condiviso su Instagram uno scatto del suo allenamento con la Nazionale argentina accompagnata dalla didasclia "ultimi dettagli". Lo scatto ha fatto subito il pieno di like e commenti: tra questi ultimi pure quello di Tini. "Guarda quanto sei bravo", ha scritto la popstar. De Paul ha contro replicato, con tanto di tre cuoricini: "Mi manchi amore mio".

Rodrigo De Paul e Tini Stoessel si frequentano dallo scorso autunno. Si sono conociuti grazie ad alcuni amici in comune e gradualmente si sono innamorati. Lo sportivo ha conosciuto la cantante in un momento complicato della sua vita, nel bel mezzo della separazione dalla moglie Camila Homs dalla quale ha avuto due figli, Francesca e Bautista. Per proteggere la sua famiglia De Paul ha vissuto i primi mesi della sua love story con Tini nel massimo riserbo. Con una romantica vacanza a Ibiza i due sono ufficialmente usciti allo scoperto. La Stoessel in passato è stata legata al cantante colombiano Sebastiàn Yatra e pare abbia avuto un flirt con Joaquin Correa.