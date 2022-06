Piqué-Shakira, Miss Bum Bum svela i messaggi hot: "Mi chiedeva sempre..."

Continua a far chiacchierare la separazione tra Shakira e Gerard Piqué. I diretti interessati hanno confermato la rottura senza però svelare i motivi anche se a detta di molti l'addio sarebbe arrivato dopo diverse infedeltà da parte del calciatore. Ad aggiungere carne al fuoco ci pensa ora Suzy Cortez, modella brasiliana eletta qualche anno fa Miss Bum Bum. Parlando a El Diario di Piqué ha affermato: “Questo qua non vale niente. È stato lui a mandarmi il messaggio più diretto. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai mandato nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava”.