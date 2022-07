Castrovilli, parla la moglie: imprevisti di nozze e luna di miele in tre!

Gaetano Castrovilli ha sposato Rachele Risaliti. Dopo tre anni d'amore la coppia è convolata a nozze lo scorso 17 giugno, a Firenze. Durante la cerimonia non sono mancati imprevisti, come confidato dall'ex Miss Italia in un'intervista concessa al settimanale Nuovo. "Prima di fare il mio ingresso in chiesa mi è venuta voglia di andare in bagno per fare la pipì. E questo nonostante ci fossi appena andata! - ha raccontato la modella - Quindi mi sono dovuta rivestire rapidamente ma nella fretta mi sono data un pugno sul labbro che ha cominciato a sanguinare per cui tutti temevano che mi macchiassi il vestito". Ma non è finita qui...