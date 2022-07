La fidanzata di Chiesa si è laureata: il messaggio del calciatore

"Brava dottoressa!", così Federico Chiesa si è complimentato sui social network per l'ultimo traguardo raggiunto dalla fidanzata. Lucia Bramani si è infatti laureata in Psicologia presso l'Università Cattolica di Milano. Per l'occasione la giovane modella, legata al calciatore della Juve dallo scorso inverno, ha sfoggiato un completo classico ed elegante composto da camicia bianca a maniche lunghe con fiocco al collo e ampio pantalone beige. Alla discussione non è mancato Chiesa così come tutta la famiglia di Lucia, a partire dal fratello maggiore Riccardo al quale la Bramani è molto legata.