Chiesa, parte il conto alla rovescia: "Torno presto"

Quando bastano due parole. Nel linguaggio dei social può essere sufficiente anche un emoticon o un hashtag per scatenare l’entusiasmo dei followers. Federico Chiesa, uno che sa bene come maneggiare il “mezzo”, ha allora scelto il modo più efficace per aggiornare i tifosi della Juventus sull’andamento della tabella di marcia del recupero dopo il grave infortunio al ginocchio subito a gennaio.

Chiesa non smette di lavorare: "Torno presto" “Back soon” l’hashtag postato dall’esterno campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020 e corredato da un’efficace “nuvoletta” per far capire che si trattava di un post-“fumetto” con il contenuto dell’hashtag che rappresentava il messaggio che Chiesa ha voluto veicolare. Il tutto come didascalia di una foto che vede l’attaccante esultare insieme a Danilo dopo un gol realizzato ad inizio stagione con la Juventus.

Juve, Federico Chiesa punta il ritiro estivo Chiesa ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel primo tempo della partita contro la Roma dello scorso 9 gennaio, dopo un contrasto con il romanista Chris Smalling. L’infortunio era subito apparso in tutta la sua gravità, poi poche ore dopo gli esami strumentali hanno confermato i timori. Operato dopo pochi giorni, complice un attacco febbrile che lo aveva colpito nelle ore successive agli esami, Chiesa ha subito cominciato la rieducazione, ma non sarà a disposizione di Allegri prima dell’inizio del prossimo ritiro estivo.