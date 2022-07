Totti, il documentario sulla sua vita anticipato in tv: dove e quando vederlo

'Mi chiamo Francesco Totti', il documentario dedicato alla vita del calciatore della Roma, arriva in prima serata su Rai 1. Inizialmente era previsto per l'autunno (in vista dei mondiali di calcio in Qatar), ma a causa dell'annuncio della separazione da Ilary Blasi ( e del conseguente tam tam mediatico che ne è conseguito e che non accenna ad arrestarsi), è stato deciso di anticipare la messa in onda a lunedì 25 luglio.