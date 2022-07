Ilary Blasi legge un libro in vacanza: posa hot e messaggio in codice

Relax, tintarella, bagni e anche lettura per Ilary Blasi in vacanza. L'ex moglie di Francesco Totti è ancora in Africa con la sorella Silvia, i nipoti e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Nelle ultime storie caricate su Instagram la conduttrice Mediaset si mostra più sensuale che mai. Fasciata da micro bikini Ilary è davvero uno schianto. Tra le tante immagini pure una che la ritrae con un libro in mano, comodamente seduta su un lettino. La scelta del titolo non sembra casuale: la Blasi sta leggendo Le cattive di Camila Sosa Villada.