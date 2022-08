Mauro Icardi, la risposta alle voci di crisi con Wanda Nara

Wanda Nara e Mauro Icardi , la celebre colpia del mondo del calcio, è tornata a far parlare di sé, non più per le serate brave della manager a Ibizia (si è concessa una vacanza con la sorella Zaira ed un amico), ma per delle nuovi voci che riferiscono di una nuova presunta crisi della coppia .

L'ultimo gossip su Nara e Icardi

Secondo la versione del giornalista di Mañanísima, Pampito Perelló Aciar, Wanda e Mauro non starebbero vivendo un momento di coppia idilliaco, nonostante il recente viaggio dei due in Africa senza figli. "A Mauro non piace che Wanda venga in Argentina. Non gli piace stare da solo", avrebbe aggiunto il conduttore, annunciando l'arrivo dell'ex di Maxi Lopez in Argentina. Non un viaggio di piacere, ma di lavoro, poiché farà parte in qualità di giurata del reality Il Cantante mascherato. Alle domande insistenti dei giornalisti Wanda ha replicato con un secco: "tra noi va tutto molto bene", mentre Mauro ha postato un vecchio scatto passionale e sexy insieme alla moglie.