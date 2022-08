Icardi-Wanda Nara, la rabbia dei francesi: "Siamo stanchi, via dal Psg!"

I tifosi del Paris Saint-Germain non ne possono più di Mauro Icardi e Wanda Nara. A farlo sapere in tv il giornalista francese Matt Crt, che ha assicurato che la situazione del giocatore nel club parigino è piuttosto critica. "C'è molta rabbia: si parla di Icardi per quello che fa nella sua vita privata mentre in campo non succede nulla. La sua condizione fisica è pessima. I tifosi vogliono che vada via insieme alla moglie-agente", ha spiegato il cronista.