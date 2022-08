"Icardi fuori dal Psg?": la verità di Wanda Nara

Wanda Nara ha stoppato nelle ultime ore l'emorragia di voci su una presunta rottura tra il marito Mauro Icardi ed il Paris-Saint-Germain . A Maite Penori , condtuttrice televisiva argentina, la moglie del calciatore avrebbe detto: "Continua a far parte del club per due anni. Per svincolare un giocatore bisogna pagare tanti soldi e non è questa la situazione".

Le parole di Wanda Nara su Icardi

Quindi ha aggiunto: "Sono cose che capitano quando si cambia allenatore e il nuovo prende altre decisioni. Per questo esistono anche i cambi o i trasferimenti, può succedere ma ci sono tantissimi giocatori che si trovano in questa situazione in questo club e in altri club". Poi ha chiosato dicendo: "Grazie per averlo chiesto e per aver chiesto a me che sono l'unica che sa le cose. Non come Flor de la V che parla senza sapere nulla".