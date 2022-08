Icardi via dal Psg? La quota dice Monza

Futuro di Icardi, in quota è "testa a testa"

Galliani ha preferito glissare sull'argomento "Icardi al Monza". Maurito resta però il sogno proibito del club brianzolo che proverà a trovare la quadra col Psg e l'accordo col giocatore per perfezionare il grande colpo di mercato.

Non semplice per Icardi trovare la via di fuga da Parigi, per questo motivo al motivo l'ipotesi ritenuta più probabile dagli allibratori è la permanenza al Psg, offerta a 1.75.

Subito dopo ecco il Monza dato "solo" a 2.50. Già, rispetto alle scorse settimane la quota per l'approdo alla corte del club neopromosso in Serie A è in netta discesa.

Più difficile vedere Icardi con la maglia di altri club di Serie A come Atalanta, Inter, Milan e Napoli. Per ciascuna di loro la quota è pari a 15 volte la posta!