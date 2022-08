Zaccagni-Chiara Nasti, il nome del figlio fa discutere: "Avevo un'altra idea ma..."

A due mesi dal parto Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno rivelato sui social network il nome del loro primo figlio. Il bambino, che nascerà a novembre, si chiamerà Thiago. A quanto pare un omaggio a Messi, da sempre idolo del giocatore laziale, che ha chiamato uno dei suoi tre bambini proprio così. In realtà scegliere non è stato semplice, come confidato dall'imprenditrice e influencer napoletana su Instagram: "Chi ha scelto il nome? Entrambi. La mia idea era Jordan, poi abbiamo cambiato, magari il prossimo. Ora non ricordo chi l'ha proposto, però abbiamo più o meno gli stessi gusti. È piaciuto subito ad entrambi". La coppia, che convolerà a nozze dopo la nascita di Thiago, intende dunque allargare la famiglia con un secondo bebé.