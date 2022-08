Piqué è andato a convivere con la nuova fidanzata Clara: Shakira distrutta

La nuova relazione di Gerard Piqué, quella con Clara Chia Marti, si fa sempre più seria. La coppia sarebbe andata già a convivere nell'appartamento del calciatore in zona Muntaner a Barcellona. A farlo sapere il paparazzo Jordi Martin nel corso del programma tv Amor y fuego: "Piqué è molto innamorato e ha presentato Clara ai suoi genitori. La madre e il padre l'hanno accettata fin dal primo giorno e hanno detto al figlio: "Se non sei felice con Shakira vattene". Una svolta che ha distrutto la cantante colombiana, che sarebbe ancora molto innamorata del giocatore. La popstar avrebbe inoltre chiesto al suo ex compagno di aspettare almeno un anno prima di farsi vedere con nuovi partner ma Piqué ha preferito non dare ascolto a Shakira scegliendo così di vivere il suo amore per Clara alla luce del sole.