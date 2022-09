Lavezzi rompe il silenzio dopo la fine della love story con Natalia Borges

Ezequiel Lavezzi è tornato a far parlare di sé per le prime presunte dichiarazioni fatte circa la fine del rapporto con la modella Natalia Borges. "Ezequiel Lavezzi e la modella Natalia Borges si sono separati ed è ufficiale", lo ha detto il giornalista argentino Lío Pecoraro. Fino a questo momento il giocatore aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla faccenda, difendendo il suo diritto alla privacy e riservatezza.

Le prime parole di Lavezzi dopo la rottura da Natalia

Il giornalista Juan Etchegoyen, conduttore di Mitre Live, è riuscito a contattare Lavezzi e ottenere una dichiarazione: "Ho parlato con il Pocho, gli ho chiesto della rottura e lui mi ha risposto quanto segue: 'Ciao Juan, la verità è che io non parlo della mia vita in privato, spero che tu mi capisca.' “C'è una persona conferma la separazione e mi dà le ragioni della rottura. Natalia sente che lui non la ama più e che preferisce fare progetti piuttosto che stare con lei: il rapporto si è logorato molto tempo fa e non è più lo stesso", quindi ha aggiunto di aver parlato con fonti vicine alla celebre coppia..