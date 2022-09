Shakira e Piqué, nuovo terremoto nella separazione: il retroscena

Le ultime indiscrezioni su Shakira e Piqué

"Shakira è molto informata su tutto ciò che stiamo raccontando nei programmi" ha detto Jordi Martin, che ha poi aggiunto “mi è stato riferito da fonti vicine alla coppia che quando arrivano da Disneyworld, Piqué le chiede tempo perché era sopraffatto da aziende e simili. Shakira gli dice 'non preoccuparti perché devo andare negli Stati Uniti per 17 giorni per registrare”. Sempre secondo la ricostruzione fatta da Martín pare che "in quei 17 giorni Shakira inserisce Piqué in una squadra di investigatori privati ??che fanno una denuncia. Quella denuncia è quella che andrà a contribuire, se la questione finisce in tribunale per la questione dell'affidamento". Secondo il cronista la situazione è quindi molto delicata.

Il retroscena

Questo nuovo panorama è avvenuto dopo le versioni pubblicate dallo stesso Martin, che ha assicurato che c'è stato un precedente tradimento di Gerard per tutta la situazione avvenuta nella sua separazione da Shakira: “Clara era la fidanzata del fratello di un amico di Piqué, equando l'ha incontrata ne è rimasto affascinato (13 anni più giovane). Il calciatore ha licenziato l'uomo di Kosmos e l'ha assunta". Precedentemente a questa notizia pare circolasse un video in cui si vedrebbe Piqué in macchina con uno dei suoi figli e la nuova compagna. Questo avrebbe scatenato la furia di Shakira che potrebbe denunciarlo, in mezzo allo scandalo per lo scioglimento e l'istanza giudiziaria per l'affidamento dei figli e la divisione dei beni dove l'immobile più costoso è un aereo privato da 20 milioni di dollari. Il presunto accordo tra Shakira e Piqué per non apparire in pubblico con i nuovi partner per un anno dopo la loro separazione, sarebbe quindi stato infranto, mostrandosi il giocatore con Clara.