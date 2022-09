De Paul e la dedica appassionata a Tini Stoessel: "Splendore"

Dopo il trionfo della Nazionale argentina contro l'Honduras a Miami, Rodrigo De Paul ha condiviso una romantica Instagram story indirizzato alla sua amata Tini Stoessel (per lo spettacolo tenuto a Madrid), dove ha scritto: "Splendore. Sarà una notte magica per tante cose, ma soprattutto perché sei magica". Poi ha aggiunto: "Ti meriti questo e molto altro per così tanto amore e dedizione per quello che fai. Non ci sono limiti e sogni con i quali non puoi. Ti ammiro". Parole che quindi allontanano completamente le voci di crisi che circolavano sulla coppia.