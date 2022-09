Mauro Icardi non molla, nuovo messaggio social per Wanda Nara: "Ti amo"

Mauro Icardi è tornato sui social con un nuovo messaggio dedicato a Wanda Nara . Dopo aver mostrato il tatuaggio con il numero 27 (sovrastato dalle iniziali 'W e M', rispettivamente i nomi dei due partner), l'attaccante del Galatasaray si è reso protagonista di un nuovo gesto romantico nei confronti della madre delle sue due figlie. L'ex moglie di Maxi Lopez al momento si trova in Argentina per motivi di lavoro, ed è proprio dal Paese sudamericano che l'imprenditrice ha annunciato nei giorni scorsi la separazione da Icardi. Nel corso della serata del 27 settembre la Nara ha avviato una diretta con i suoi follower dal divano di casa.

La sofferenza di Wanda e le parole di Icardi

La giurata della versione argentina del Cantante Mascherato ha raccontato di soffrire per il gossip che si è creato sul suo conto: "Ogni volta che c'era da metterci la faccia, ho detto tutto, le cose buone, quelle brutte, quelle belle, quello che nessuno direbbe o quello che a volte si deve tenere tra quattro mura... Allora mi sembra che in giro ci siano cose che sono fuori luogo e molto aggressive. Le vibrazioni negative di alcuni mi buttano giù. Ho dormito a casa di Zaira e quando sono tornata a casa la tv era accesa e giuro che la spegnerò perché sono amareggiata. Non riesco a credere a quanto sia facile inventare le cose". Anche se per Wanda le cose sembrano definitive, di segno opposto appare invece Mauro Icardi, che è intervenuto anche lui nella diretta della Nara inviando un messaggio inaspettato: "Ti amo".