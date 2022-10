Dybala, il clamoroso retroscena di Oriana Sabatini: “I miei amici mi avevano detto che…”

Oriana Sabatini è una vera star in Argentina, dove è tornata di recente per promuovere il suo ultimo singolo "Sola". "Mi piacerebbe fare un disco in futuro", ha rivelato nel corso del programma "La Peña de Morfi" la fidanzata di Paulo Dybala, che ha anche svelato un clamoroso retroscena sui tempi in cui ha conosciuto l'attaccante della Roma. "I miei amici mi avevano detto che era un tennista spagnolo", ha confessato divertita.