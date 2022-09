Dybala prende casa a Roma: tutto sulla villa extralusso e il quartiere che ha scelto

ROMA - Paulo Dybala ha scelto la sua nuova casa a Roma. L'attaccante argentino dopo i mesi trascorsi in albergo per ambientarsi al meglio nella capitale e individuare la giusta abitazione, adesso ha trovato il posto in cui vivere per la sua esperienza in giallorosso.

Dybala sceglie la villa extralusso a Roma: ecco dove vive

Dybala abiterà in una villa all'Infernetto, in un comprensorio esclusivo e super sorvegliato. Negli ultimi anni sono state costruite molte ville nella zona non distante da Casal Palocco dove vivono tanti suoi compagni di squadra. Dybala ha visitato la struttura più volte e alla fine ha deciso di dare l'ok definitivo per prenderla in affitto per (almeno) una stagione. Con l'ok del proprietario di casa, una recentissima conoscenza della Roma.

È infatti Amadou Diawara il proprietario della casa extra lusso che si è fatto costruire nel comprensorio unendo due ville vicine e creando una struttura a cinque stelle. La grande abitazione è circondata da un ampio giardino con piscina e diverse fontane. Insomma, una villa extra lusso che Dybala si godrà insieme alla fidanzata Oriana e i cani che potranno godersi gli spazi aperti e il grande giardino a disposizione.