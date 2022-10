Casillas torna sui social dopo la bufera: il nuovo tweet dell'ex portiere

Dopo la bufera sui social per il tweet sul presunto coming out, Iker Casillas è tornato a postare sui social. L'ex portiere del Real Madrid, travolto dallo scandalo per le sue parole, è tornato a parlare attraverso i social, ironizzando proprio sull'episodio di qualche giorno fa. Casillas ha infatti pubblicato un semplice tweet, con scritto "Soy español" ("Sono spagnolo"), rifacendosi proprio al tweet che ha scatenato il caso sul suo coming out.