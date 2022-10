Totti e Ilary spunta un nuovo dettaglio clamoroso: lei sarebbe pronta a trasferirsi a Milano. Ecco dove

In attesa di cominciare la lunga guerra per la separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno già cominciato la loro nuova vita post separazione. Lui è sempre più vicino alla sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, a lei affibbiano continui flirt mai davvero verificati . Per il momento l'ex signora Totti continua a farsi vedere da sola, al massimo con la presenza della propria famiglia e dei suoi tre figli.

Il dettaglio in più sulla nuova vita di Totti e Ilary

Un altro dettaglio però balza all'occhio ed è quella della separazione anche fisica che i due stanno mettendo in piedi. Mentre Totti sta preparando gli scatoloni per trasferirsi dalla lussuosa villa all'Eur con 25 stanze ad un appartamento altrettanto comodo a Roma Nord. secondo il settimanale Oggi, la Blasi non è rimasta a guardare e sarebbe pronta anche lei a trasferirsi addirittura a Milano per motivi di comodità lavorativa, evitando così i contrinui spostamenti in treno dalla capitale al Nord.

L'appartamento che Ilary avrebbe preso a Milano

L'appartamento meneghino che ha scelto Ilary, però, non sarebbe definitivo ma, forse addirittura in affitto. Questo perché la Blasi, giustamente, non vorrebbe perdere l'appoggio a Roma dove continueranno a risiedere tutti i suoi tre figli. L'unica cosa praticamente certa di questo appartamento è il fatto che sia posizionato in pieno centro di Milano.