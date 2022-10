Wanda Nara furiosa con Icardi per un motivo: "Lui la giudicava come..."

Icardi e Wanda ai ferri corti

Il calciatore l'avrebbe etichettata nell'ultimo periodo come una cattiva madre anche per il fatto di restare in Argentina mentre i suoi cinque figli sono rimasti con Maurito in Turchia. Il più arrabbiato di tutti sarebbe il primogenito Valentino, avuto dall'ex marito Maxi Lopez: il 14enne ha addirittura smesso di seguire la Nara sui social network.