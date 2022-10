Shakira, il nuovo affondo contro Piqué nascosto nella canzone

Shakira e l'ultima vendetta contro Piqué

Ma quali sono esattamente le parole che Shakira utilizza nel brano? Nelle prime battute del singolo, Shakira sembra rivolgersi al suo ex compagno, Gerard Piqué: "Hai dimenticato quello che eravamo una volta". Poi aggiunge: "All'improvviso non eri più lo stesso, mi hai lasciato a causa del tuo narcisismo". La canzone prosegue e i riferimenti aumentano: "Eri distante con il tuo atteggiamento e questo mi metteva a disagio, non hai dato la metà, ma so di aver dato più di te. Stavo correndo per qualcuno che non camminava nemmeno per me. Questo amore non è morto, ma sta delirando", canta l'artista colombiana che poi sottolinea: "Non è rimasto nulla di quello che c'era, te lo dico sinceramente. Sei freddo come a Natale, è meglio che sia finita adesso", un evidente accenno alla difficile situazione che l'ex coppia ha vissuto nel recente passato.