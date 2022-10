Shakira e l'ultima vendetta contro Piqué: "Alleanza con il suo rivale per..."

Dopo dodici anni insieme Piqué e Shakira non si sono lasciati nel migliore dei modi. I due non riescono ancora a trovare un accordo per l'affidamento dei figli Milan e Sasha. Inoltre la cantante ha sofferto molto visto che il calciatore l'ha tradita con la 23enne Clara Chia Marti. Stando agli ultimi gossip che arrivano dalla Spagna la popstar starebbe facendo il possibile per ottenere l'affidamento esclusivo dei bambini e riuscire a portarli con sé a Miami. Shakira non vuole più vivere a Barcellona, dove si era trasferita solo ed esclusivamente per amore.