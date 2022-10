Icardi, il commento hot a Wanda Nara è clamoroso: "Separati? Ma se qualche giorno fa..."

Mauro Icardi è tornato a stuzzicare Wanda Nara sui social network. L'imprenditrice ha commentato su Twitter l'articolo di un sito argentino - dal titolo 'Wanda Nara perdona Icardi' - in cui si parlava di una probabile riconciliazione con il calciatore del Galatasaray. "Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato", ha risposto piccata la Nara. Non è tardata ad arrivare la replica di Icardi, che ha raccontato ancora una volta un'altra verità: "Separato come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo".