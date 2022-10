Chiellini, passione Nba: l'ex Juve in prima fila a seguire i Los Angeles Clippers

Giorgio Chiellini in versione appassionato di basket. L'ex difensore della Juventus si è presentato alla "Crypto Arena" di Los Angeles per seguire i Clippers nella gara valevole per la terza giornata di Nba contro i Phoenex Suns.

Chiellini, passione Nba: l'ex Juve a tifare Los Angeles Clippers Il calciatore si è presentato tutto bardato da sostenitore doc: posto in prima fila, canotta e cappellino (rigorosamente indossato all'indietro) dei Clippers. Il risltato non è setato il massimo dal momento che il quintetto losangelino ha perso - dopo le prime due vittorie all'esordio - per 112 a 95.