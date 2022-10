Italiani in Mls: gode solo Chiellini. Già in vacanza Insigne, Bernardeschi e Criscito

Mls, il Toronto chiude penultimo: niente playoff per Insigne, Bernardeschi e Criscito

Ebbene, parlando puramente degli obiettivi del club di cui si è sposato la causa, è stata fallimentare per l'ex Napoli Lorenzo Insigne, l'ex Juve Federico Bernardeschi e l'ex Genoa Domenico Criscito col Toronto, che ha chiuso addirittura al penultimo posto la Eastern Conference, lontanissimo dalla zona playoff. Addirittura, la formazione canadese ha perso le ultime cinque partite in calendario, subendo quattro reti a match in quattro circostanze. Il terzetto italiano, va detto, era già chiamato a una rimonta in classifica al momento del loro arrivo, con la zona spareggi distante 6 punti. Il Toronto ha chiuso a quota 34 e a -14 dal settimo posto (l'ultimo buono per i play off) e davanti solamente al derelitto DC United. Restano, tuttavia, le ottime prove personali con Bernardeschi autore di 8 gol in 13 presenze e di Insigne, con 6 centri in 11 apparizioni. Una rete (su 15 presenze) anche per Criscito, realizzata nel 2-2 contro New England Revolution lo scorso 18 agosto. Tutti e tre ci riproveranno l'anno prossimo, con tutta la stagione a disposizione: se Criscito è legato al Toronto fino al 31 dicembre 2023, Insigne e Bernardeschi fino al 2026. Ora, per loro, una lunga vacanza prima della ripresa delle ostilità, a cavallo tra febbraio e marzo.