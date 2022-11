Diletta Leotta e Karius allo scoperto: le foto del primo bacio!

È davvero ufficiale ormai tra Diletta Leotta e Loris Karius. Dopo settimane di gossip sfrenato e foto rubate, i due sono venuti finalmente allo scoperto. La rivista "Chi" li ha paparazzati in atteggiamenti molto intimi in un famoso ristorante di lusso di Milano. I due si erano conosciuti solo poche settimane fa a Londra a una cena con amici comuni. Quale giorno dopo lui era già volato in Italia per rivederla e, dopo la sfida al Tottenham, il portierone del Newcastle sarebbe tornato ancora una volta a bussare alla presentatrice di Dazn.