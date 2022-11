Shakira dopo Piqué, la confessione social: "È patetico se...?"

Non è un periodo semplice per Shakira, che sta affrontando in pubblica piazza la separazione da Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona si è già rifatto una vita insieme alla nuova fidanzata Clara Chia Marti mentre la cantante colombiana si è trasferita a Miami insieme ai figli, che potranno vedere il padre soltanto in determinate occasioni. La festa di Halloween non deve essere stata una di queste, viste le numerose storie che la popstar ha pubblicato con loro su Instagram. "Le cose che si fanno per i figli - ha scritto in un post - Mi sono travestita tutto il fine settimana solo per vederli sorridere". Una pubblicazione in particolare ha catturato l'attenzione dei fan. Nelle storie, Shakira ha postato il tipico cestino dei dolcetti strapieno di dolciumi. "È così patetico se mangio tutte le caramelle dei miei figli?", ha scritto nella ironica didascalia che ha fatto impazzire tutti.